70% украинцев продолжают ходить на работу даже в период карантина — Шмыгаль

Премьер-министр Украины заявил, что важные объекты инфраструктуры продолжают свою работу, а это значит, что 70% украинцев не остались без дела на карантине.

Об этом Денис Шмыгаль поведал во время своего визита в Закарпатье, пишет «НБН«.

«Критически важная инфраструктура не останавливала работу. Все фирмы-экспортеры работают… Если брать во внимание социсследования, то у нас 70% украинцев продолжают работать».

Но всё равно, отметил премьер, в Минэкономики и Минсоцполитики сейчас работают над созданием новых рабочих мест:

«Украина сегодня нуждается в сотнях тысяч мест. И в ближайшее время наше правительство предоставит эти места. Как только карантин будут ослаблять, люди сразу смогут найти работу».

Напомним, ранее мы сообщали, Шмыгаль пообещал украинцам работу на карантине.