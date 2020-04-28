Это исторический момент — Зеленский подписал законопроект о рынке земли
Спустя почти месяц после принятия законопроекта о рынке земли, его наконец-таки подписал президент Украины.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт Офиса президента Украины.
Во вторник, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под проектом закона о рынке земли, который позволяет украинцам свободно распоряжаться и продавать свои земельные участки.
«Этот момент действительно исторический. Как для меня, так и для всех украинцев. Наша страна ждала этого закона с 1991 года. Это была тяжелая борьба… Но мы понимали, что делаем это для украинцев».
В ОПУ напомнили, что закон начнет полноценно действовать только с 1 июля 2021 года. С этого дня право на покупку земельных участков сельскохозяйственных назначений откроется исключительно для граждан Украины. Приобрести можно будет не более 100 га в одни руки.
С 1 января 2024 года землю позволят покупать юридическим лицам Украины, площадью не более 10 000 га в одни руки.
Право продавать землю иностранцам (кроме граждан РФ) будет решаться на всеукраинском референдуме.
Продажа государственной и коммунальной земли запрещена.
Напомним, ранее мы писали, что важно знать о законопроекте о рынке земли.