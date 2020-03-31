Рынок земли принят: что важно знать о новом законе

Под покровом ночи, с 30 на 31 марта, украинские нардепы совершили окончательное, а самое главное, успешное голосование по рынке земли.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

259 голосов «за» стало достаточно для того, чтобы внедрить продажу украинской земли, о которой говорили ещё с прошлого года.

Что же теперь ждет украинцев и украинскую землю и стоит ли действительно так опасаться принятого закона? Принятый законопроект предусматривает такие пункты:

запуск рынка земли состоится 1 июля 2021 года;

до 1 января 2024 года покупать украинскую землю смогут лишь физические лица и только граждане Украины;

иностранцы смогут покупать украинскую землю, если это будет разрешено на всенародном референдуме;

сельскохозяйственные земли, а также земли государственной и коммунальной собственности не могут быть проданы;

в первые два года после старта рынка земли один покупатель не сможет приобрести более 100 гектаров;

с 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица Украины, но не более 10 000 гектаров в одни руки;

покупка земли может проводиться лишь в безналичной форме;

банки могут становиться собственникам земли только в рамках взыскания залога (в таком случае, участок должен быть отчужден на торгах в течение двух лет);

юридические лица, участниками которых являются граждане страны-агрессора и физические лица против которых применены санкции, не смогут купить украинскую землю (даже если продажа иностранцам будет разрешена на всенародном референдуме);

иностранцы не смогут покупать землю в 50-ти км от госграницы Украины;

цена участков сельхозназначения не будет ниже нормативной денежной оценки (такой пункт будет действовать до 1 января 2030 года).

Напомним, ранее мы сообщали, когда состоится референдум по рынке земли.