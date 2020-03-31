Рынок земли принят: что важно знать о новом законе

Экономика
Христина Качоровська0
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Под покровом ночи, с 30 на 31 марта, украинские нардепы совершили окончательное, а самое главное, успешное голосование по рынке земли.

Земля
Земля. Фото — latifundist.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

259 голосов «за» стало достаточно для того, чтобы внедрить продажу украинской земли, о которой говорили ещё с прошлого года.

Что же теперь ждет украинцев и украинскую землю и стоит ли действительно так опасаться принятого закона? Принятый законопроект предусматривает такие пункты:

  • запуск рынка земли состоится 1 июля 2021 года;
  • до 1 января 2024 года покупать украинскую землю смогут лишь физические лица и только граждане Украины;
  • иностранцы смогут покупать украинскую землю, если это будет разрешено на всенародном референдуме;
  • сельскохозяйственные земли, а также земли государственной и коммунальной собственности не могут быть проданы;
  • в первые два года после старта рынка земли один покупатель не сможет приобрести более 100 гектаров;
  • с 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица Украины, но не более 10 000 гектаров в одни руки;
  • покупка земли может проводиться лишь в безналичной форме;
  • банки могут становиться собственникам земли только в рамках взыскания залога (в таком случае, участок должен быть отчужден на торгах в течение двух лет);
  • юридические лица, участниками которых являются граждане страны-агрессора и физические лица против которых применены санкции, не смогут купить украинскую землю (даже если продажа иностранцам будет разрешена на всенародном референдуме);
  • иностранцы не смогут покупать землю в 50-ти км от госграницы Украины;
  • цена участков сельхозназначения не будет ниже нормативной денежной оценки (такой пункт будет действовать до 1 января 2030 года).
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Напомним, ранее мы сообщали, когда состоится референдум по рынке земли.


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