НКРЭКУ планирует разделить платежку за электричество: украинцы будут отдельно платить за свет и за его транспортировку

В Нацкомиссии по регулировке рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о желании разделить платежку за электроэнергию на две: за само электричество и за его доставку.

Об этом, в интервью изданию «Цензор.НЕТ» поведал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет «НБН«.

По его словам, это будет так, как и с платёжкой за газ, которую с января 2020 года также разделили на две:

«Да, мы планируем разделить платежку за свет на две. Для промышленности данное разделение уже действует и в будущем мы хотим, чтобы так было для всех потребителей. Так есть во всех странах. Ведь транспортировка — это природная монополия, но уже поставка — это рынок с конкурентами и эту услугу должны предоставлять различные компании».

Напомним, ранее мы писали, что в 2020 году цена на электричество для украинцев не изменится.