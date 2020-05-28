Коммунальные платежи в Украине не вырастут — Шмыгаль

Экономика
Христина Качоровська0
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Премьер-министр Украины, во время селекторного совещания под председательством президента Зеленского, развеял слухи о подорожании коммунальных услуг.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — glavred.info

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОП.

«Ходят разные слухи, но я уверяю, что коммунальные платежи в стране не вырастут».

Шмыгаль также поведал, что сейчас правительство разрабатывает план выхода из экономического кризиса после эпидемии коронавируса. В частности, премьер обещает рефинансирование для бизнеса и помощь безработным:

«Уже со следующей недели мы также предоставим другие экономические программы».

Напомним, ранее мы сообщали, как украинцы платят за коммуналку.


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