«Новая почта» возобновляет платное хранение посылок

С начала карантина в компании отменили платное хранение посылок. Но уже с 1 июня клиентам опять придется платить, если они вовремя не заберут свои посылки.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу «Новой почты».

Как сообщают в компании, с понедельника, 1 июня, снова начнет действовать платное хранение посылок. Так, посылки на почте будут держать бесплатно 7 дней. Если по истечению этого времени не заберет посылку, то далее за её хранение придется платить:

«Мы ввели бесплатное хранение посылок 18 марта, в связи с эпидемией коронавируса. Но сейчас, когда в городах возобновляется транспортерное сообщение, мы приняли решение отменить эту услугу».

В компании отметили, что посылки до 7 июня, включительно, посылки, которые отправили до 1 июня, будут храниться бесплатно. А уже с 8 июня будет первый платный день за хранение.

Для посылок, отправленных после 1 июня, будут действовать стандартные условия хранения.

Напомним, ранее мы писали, что «Новая почта» будет отдавать людям посылки прямо на улицах.