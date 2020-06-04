Цены на нефть могут рекордно обрушиться: сразу три страны готовы сорвать сделку ОПЕК+

Информационный ресурс «Газ-Батюшка», который освещает вопросы энергетики, сообщает, что Ирак, Нигерия и Казахстан могут сорвать сделку ОПЕК+.

Об этом сообщает «Диалог. UA«, ссылаясь на Telegram-канал «Газ-Батюшка», передает НБН.

Новая сделка стран ОПЕК+ оказалась под угрозой срыва. По информации ресурса «Газ-Батюшка», Ирак, Нигерия и Казахстан могут отказаться от сокращения добычи нефти. Как отметил автор публикации, ранее Нигерия и Ирак уже отказывались выполнять обязательства стран ОПЕК+. Ресурс пишет, что к этим странам добавился еще и Казахстан.

«Эти страны выполнили менее половины запланированных сокращений по добыче нефти», — пишет автор публикации.

Если новая сделка ОПЕК+ будет сорвана, то, по словам автора публикации, в мире снова могут рекордно обрушиться цены на нефть.

Как известно, еще в апреле 2020 года 23 страны договорились сократить добычу нефти. Кроме того, на условия Саудовской Аравии согласилась и РФ.

Стоить отметить, что ранее издание Haqqin.az сообщало о том, что Катар может значительно увеличить добычу газа, и таки образом фактически объявить «газовую» войну российскому «Газпрому».

Ранее мы сообщали, что Бабин сделал тревожное заявление по поводу планов Кремля.