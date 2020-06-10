Мы глубоко просели – Шмыгаль прогнозирует непростые времена для украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент Украина вошла в фазу сложнейшего экономического кризиса. Руководитель Кабмина отметил, что этот процесс начался еще в марте. По словам главы правительства, за апрель-май ситуация в стране не изменилась.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на телеканал «Украина 24″.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, какая ситуация на данный момент сложилась в экономике Украины. По его словам, страна сейчас находится в сложнейшей фазе экономического кризиса. Как отметил премьер-министр, начался этот этап в марте. А в апреле-мае экономика страны, по словам Шмыгаля, «просела» еще больше.

По словам руководителя Кабмина, процесс восстановления экономики Украины уже запущен. Шмыгаль отметил, что большие надежды в этом вопросе Украина полагает на транш от МВФ. Давать какие-либо конкретные прогнозы о сроках восстановления экономики Украины Шмыгаль не стал. Он отметил, что это будет длительный процесс, а положительные результаты можно будет увидеть во втором или третьем квартале.

«Мы глубоко просели. Сейчас тяжелый период продолжается, непростые времена, возможно еще впереди», — заявил премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что для Украины является очень важным сотрудничество с МВФ.

Несмотря на то, что сейчас в стране непростой период, глава правительства выразил уверенность, что Украина сможет пройти этот этап.

Напомним, что МВФ принял решение выделить Украина транш на сумму 5 млрд. долларов.

Ранее мы сообщали, что Шмыгаль рассказал, на что пойдут деньги от МВФ.