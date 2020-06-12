Украина получила первый транш от МВФ

Экономика
Христина Качоровська0
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О том, что Украина получила первый транш от МВФ, согласно новой программы, поведал глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

МВФ
МФВ. Фото — unian.ua

Об этом передает «НБН«.

Как отметил Смолий, сегодня, 12 июня, в Украину поступило 2,1 млрд долларов — это сумма первого транша.

Глава НБУ также сообщил, деньги приходят не на прямую от Международного валютного фонда, а от государств, которые являются частью МВФ:

«Начиная со вчерашнего дня нам начали переводить деньги: в евро, долларах, фунтах, юанях. На сегодня вся сумма, 2,1 млрд долларов уже у нас».

 

Напомним, ранее мы писали, на что пойдут деньги от МВФ.


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