О том, что Украина получила первый транш от МВФ, согласно новой программы, поведал глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

Об этом передает «НБН«.

Как отметил Смолий, сегодня, 12 июня, в Украину поступило 2,1 млрд долларов — это сумма первого транша.

Глава НБУ также сообщил, деньги приходят не на прямую от Международного валютного фонда, а от государств, которые являются частью МВФ:

«Начиная со вчерашнего дня нам начали переводить деньги: в евро, долларах, фунтах, юанях. На сегодня вся сумма, 2,1 млрд долларов уже у нас».

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях — валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Напомним, ранее мы писали, на что пойдут деньги от МВФ.