Зеленский внес в парламент постановление об отставке Смолия: окончательное решение теперь за депутатами

Источники уверяют, что Смолий решил покинуть свой пост в НБУ после конфликта с Зеленским.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Лига.НЕТ«.

Сообщается, что глава государства принял заявление об отставке главы НБУ Якова Смолия и уже даже внес его на рассмотрение в Раду. Если нардепы поддержат его — Яков Смолий будет уволен.

По данным источников издания, Смолий решил уйти из нацбанка после конфликта с президентом Зеленским, который возник на заседании Нацсовета реформ.

Сообщается, что Зеленский требовал от Смолия больше денег для экономики, но последний не соглашался, так как считает это риском для макростабильности.

Во фракции «СН» говорят, что глава государства «дал добро» на увольнение Смолия, то есть, просит фракцию проголосовать за его уход.

Напомним, ранее мы писали, кто может стать новым главой НБУ.