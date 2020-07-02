Кто может стать новым главой НБУ: в парламенте рассказали о трех кандидатах

Некоторые источники из Верховной Рады рассказали, что для замены Смолия есть уже трое претендентов. Правда, они не исключают и того факта, что Яков Смолий останется на своем посту.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Экономическая правда«.

Так, по данным инсайдеров, среди кандидатов на должность главы Нацбанка оказались:

Тимофей Милованов: экс-министр экономики Украины (в Кабмине А. Гончарука — ред.), президент Киевской школы экономики. На посту министра тщательно занимался вопросом открытия рынка земли, но, в итоге, раскритиковал соответствующий принятый закон.

Кирилл Шевченко: руководитель Укргазбанка. В одном из интервью он критиковал решения НБУ по поводу укрепления курса гривны в 2019 году и медленного снижения учетной ставки.

Владимир Лавренчук: экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль». После ухода из НБУ Валерии Гонтаревой, был одним из кандидатов на освободившееся место. На данный момент считается безработным.

При этом, в Раде не исключают и того варианта, что в ОП не примут отставку Смолия и он останется главой НБУ. Всё зависит от западных партнеров и МВФ, которые настаивают на независимости НБУ.

Напомним, ранее мы писали, что Западные партнеры Украины обеспокоены возможным уходом Якова Смолия.