Парламент отправил Якова Смолия в отставку

Народные избранники, на сегодняшнем внеочередном заседании, приняли отставку главы национального банка Украины Якова Смолия.

Об этом передает «НБН«.

Свой голос «за» уход Смолия с поста главы Нацбанка отдали 286 депутатов.

Перед началом голосования Яков Смолий выступил с трибуны парламента и объяснил причины своего внезапного ухода:

«Целый год под НБУ проходят проплаченные митинги, на которых были и некоторые депутаты, сидящие сейчас в этом зале. Целый месяц эти «активисты» блокировали мой дом и дома моих заместителей».

Уже экс-глава НБУ также напомнил, как на различных заседаниях власть, в лице министров, президента, депутатов призывала его «залить экономику деньгами», «отменить основные принципы банковской системы» или «установить курс валют, который они сами хотят»:

«От меня требовали установить инфляцию на уровне 11%, требовали курс доллара в 30 гривен, потому что они так написал в Госбюджете».

Напомним, ранее мы писали, что парламентский комитет поддержал отставку Смолия.