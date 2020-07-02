Парламентский комитет поддержал отставку главы НБУ Якова Смолия
Данной новостью поделился народный избранник от фракции «Голос» и первый замглвы комитета ВР по вопросам финансов Ярослав Железняк.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Железняка.
«Финансовый комитет ВР поддерживает увольнение главы Нацбанка Якова Смолия… За — 16 членов комитета».
Железняк добавил, что его коллеги из фракции «Голос» не поддерживали отставку Смолия:
«Смолия на заседании комитета не было и мы так и не поняли, кто на него давил… Будем выяснять это в зале парламента… Несемся(«.
Напомним, ранее глава Минфина заявил, что был шокирован решением Смолия уйти в отставку.
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