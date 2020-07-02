Парламентский комитет поддержал отставку главы НБУ Якова Смолия

Данной новостью поделился народный избранник от фракции «Голос» и первый замглвы комитета ВР по вопросам финансов Ярослав Железняк.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Железняка.

«Финансовый комитет ВР поддерживает увольнение главы Нацбанка Якова Смолия… За — 16 членов комитета».

Железняк добавил, что его коллеги из фракции «Голос» не поддерживали отставку Смолия:

«Смолия на заседании комитета не было и мы так и не поняли, кто на него давил… Будем выяснять это в зале парламента… Несемся(«.

Напомним, ранее глава Минфина заявил, что был шокирован решением Смолия уйти в отставку.