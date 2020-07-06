У Арсения Яценюка прокомментировали возможность его назначения на пост главы НБУ

По словам пресс-секретаря экс-премьера, Арсений Яценюк не станет занимать освободившеюся должность в Нацбанке Украины.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook Ольги Лаппо:

«Снова стали ходить различные слухи о том, что Яценюк займет место главы Национального банка. Мы уже не раз опровергали… Такое было и в 2017, и в 2018, и в 2020 годах».

Ольга Лаппо подчеркнула, что Яценюк никогда не рассматривал и не собирается рассматривать предложение стать главой Нацбанка.

Напомним, ранее Арсений Яценюк призвал власть закрыть уголовные производства против Порошенко.