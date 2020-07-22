НАК «Нафтогаз» повысил цену на газ для украинцев

В компании сообщили, что цена на голубое топливо за июлю будет немного выше, нежели в прошлом месяце.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу «Нафтогаза».

Так, за июль украинцам придется платить по 2,298 тыс. гривен за тысячу кубометров — цена указана без учета НДС, наценки местных газсбытов и трат на транспонировку. Такая цена — на 7% выше, чем было в июне, отмечают в «Нафтогазе»:

«Перед началом нового отопительного сезона, традиционно, цена на газ начинает поднимается. Этот год не станет исключением. Но всё равно, даже при подорожании цена голубого топлива для населения будет рекордно низкой, по сравнению с прошлыми годами».

Коболев добавил, что даже в сам разгар отопительного сезона цена на газ будет ниже, чем в аналогичный период 2019 года. По предварительным подсчетам — приблизительно на 20%, а то и все 30%.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит цена на газ в июне.