США снова призвали европейские компании отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2»

В посольстве США в Берлине напомнили, что фирмы, которые будут сотрудничать в этом вопросе с РФ, столкнутся с американскими санкциями.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DW«.

«Мы не устаем вам напоминать о всей опасности строительства данного газопровода», — отметили в американском посольстве.

США уверены, что основная цель «Северного потока — 2» — далеко не коммерческая:

«Кремль может использовать газопровод, чтобы усилить зависимость Европы от России», — предостерегают американцы.

В посольстве отметили, что пока что они не вводят санкции против фирм, которые участвуют в строительстве «потока», но если они не прислушаются к предупреждениям, то это будет для них большим риском.

Напомним, ранее мы писали, что Польша и Украина объединились против «Северного потока — 2».