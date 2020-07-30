Курс доллара в 2021 году: Кабмин принял окончательное решение о судьбе Украины

Кабмин обнародовал свои планы относительно изменения курса доллара для украинцев. В 2021 один доллар США будет стоить 29,1 гривны. Соответствующие данные прописаны в официальном проекте прогноза социального и экономического развития Украины в период с 2021 по 2023 годы.

Об этом сообщает «Хвиля», передает «НБН».

Отмечается что стоимость доллара в 29,1 гривны — это средний показатель за 2021 год. В приделах 2021 года цена будет изменяться, доходя до максимальной стоимости доллара в 29,7 гривны.

«Мы доработали прогноз на 2021 – 2023 годы. Предположительный курс доллара пересмотрен и теперь эксперты оценивают его стоимость в 2021 году в 29,1 гривны. На конец 2021 года доллар будет стоить 28,8 гривны», — сказано в пояснительной записке.

Министерство экономики подчеркивает, что данный прогноз это разработанное экспертами сценарное предположение. Прогноз имеет высокую точность и можно утверждать, что погрешность подсчетов минимальна.

Напомним, как сообщалось ранее, это начнется через две недели – Климкин рассказал, зачем Путину понадобилось перемирие.