Эксперт рассказал, какие продукты в Украине подорожают до конца года

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует подорожание продуктов из муки.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ГолосUA«.

Так, по словам Дорошенко, до конца 2020 года в стране будет постепенно дорожать хлеб:

«Хлеб вырастет в цене на 4-5%. Это не так много, как могло бы быть. В мире цена на хлеб иногда может вырасти на 17%, что куда выше, нежели в Украине».

Эксперт добавил, что в некоторое время цена на хлеб выросла на 1%. Такая новость, отметил Дорошенко, одновременно и хорошая, и плохая:

«Вместе с ценой на хлеб будет увеличиваться цена на макароны и муку… В принципе, из неё и изготавливают хлебобулочные изделия. Так как в них добавляют часто и кукурузную муку, то цена на хлеб и макароны будет зависеть от цен на кукурузу».

Напомним, ранее мы писали, как изменится цена на хлеб в 2020 году.