Эксперт рассказал, какие продукты в Украине подорожают до конца года

Экономика
Христина Качоровська0
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Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко прогнозирует подорожание продуктов из муки.

Мука
Мука. Фото — agroexpert.md

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «ГолосUA«.

Так, по словам Дорошенко, до конца 2020 года в стране будет постепенно дорожать хлеб:

«Хлеб вырастет в цене на 4-5%. Это не так много, как могло бы быть. В мире цена на хлеб иногда может вырасти на 17%, что куда выше, нежели в Украине».

Эксперт добавил, что в некоторое время цена на хлеб выросла на 1%. Такая новость, отметил Дорошенко, одновременно и хорошая, и плохая:

«Вместе с ценой на хлеб будет увеличиваться цена на макароны и муку… В принципе, из неё и изготавливают хлебобулочные изделия. Так как в них добавляют часто и кукурузную муку, то цена на хлеб и макароны будет зависеть от цен на кукурузу».

Напомним, ранее мы писали, как изменится цена на хлеб в 2020 году.


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