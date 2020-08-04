Украина не собирается покупать газ в России — Коболев

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» уверяет, что Украина не намерена возобновлять покупку голубого топлива у Российской Федерации.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Reuters«.

Как отметил Коболев, Украина не будет возвращаться во времена энергозависимости от РФ, когда действовали коррумпированные договора:

«Благодаря реформе газового рынка Украины, у каждого украинского или иностранного трейдера появилась возможность закупать газ из России, если их цены и условия окажутся самыми приемлемыми. Но «Газпром» таких условий не предлагал».

Коболев также отметил, что за первые 6 месяцев 2020 года РФ прокачала через Украину 25 млн кубометров газа, а это на 45% меньше, нежели было в первое полугодие 2019 года.

Напомним, ранее Коболев объяснил, что ждет «Северный поток — 2».