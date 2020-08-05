Арендатор трубоукладочной баржи, которая может достроить «Северной поток — 2», отказался от участия в строительстве газопровода

Важное Экономика
Христина Качоровська0
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По словам арендатора, они не готовы предоставлять свою баржу для строительства, так как опасаются стать «мишенью американских санкций».

Северный поток - 2
Северный поток — 2. Фото — regnum.ru

Об этом передает «НБН» ссылаясь на российское «РБК«.

В комментарии изданию компания-арендатор трубоукладочной баржи «Фортуна», которая может достроить газопровод «Северный поток — 2», сообщила, что не намерена принимать участие в строительстве российского газопровода.

Представитель компании признался, что они просто не хотят попасть под санкции США. Он добавил, что они не полноценные владельцы «Фортуны», а лишь арендуют баржу по договору, который позволяет использовать её в различных проектах.

Напомним, ранее мы писали, что Германия просит США не вводить санкции против «Северного потока — 2»


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