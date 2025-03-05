Немецкое издание Bild пишет, что по соглашению Америки с РФ в рамках урегулирования российско-украинской войны возможно возобновление проекта «Северный поток-2».

По информации издания, несколько недель представители российского и американского руководства ведут тайные переговоры о приобретении трубопровода инвесторами из Штатов, пишет издание «НБН».

В правительстве Германии говорят о том, что слухи о сделке России и Америки по поставкам «голубого топлива» в европейские государства ходят уже давно. По этой причине в Берлине начали изучать рычаги, которые позволят сорвать перезапуск «Северного потока-2».

Журналисты утверждают, что экс-посол США в ФРГ Ричард Гренелл участвовал в тайных переговорах. При этом дипломат назвал эту информацию «фейковой новостью».

По мнению эксперта по иностранным делам политической силы ХДС Родериха Кизеветтера, продажа «голубого топлива» из РФ под американской маркой укрепила бы связь между главой Белого дома и кремлевским диктатором. Однако газовый проект «Северный поток» не будет способствовать мирным переговорам.

Ранее СМИ сообщали, что между Америкой и Европой растут разногласия из-за заявлений Трампа о доверии к Путину.