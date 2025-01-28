Польский лидер в интервью изданию ВВС заявил, что нужно демонтировать все газопроводы «Северный поток» и никогда не восстанавливать их, даже если Киев и Москва подпишут мирное соглашение, информирует издание «НБН».

Президент убежден, что только таким способом можно лишить соблазна восстановить поставки «голубого топлива» из Российской Федерации для поддержки экономики такими странами, как Германия.

Дуда надеется, что европейские лидеры вынесут урок из российского вторжения и примут решение никогда не возобновлять использование «Северного потока», так как эти газопроводы представляют большую военную, экономическую и энергетическую угрозу для его страны, Украины, Словакии и других государств Центральной Европы .

Политик подчеркнул, что транзит «голубого топлива» из РФ через эти газовые магистрали означает доминирование агрессивной страны над европейскими государствами.

Напомним, Украина прекратила транспортировку российского газа в Европу. Администрация экс-президента США Джо Байдена называла убытки Москвы из-за решения Киева.