Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвергает участие Киева в подрывах «Северных потоков», поскольку Украина не получила никаких преимуществ от данных взрывов.

По словам Подоляка, правительство Украины не обрело ни стратегической, ни тактической выгоды от серии вышеописанных взрывов. При этом, советник главы ОПУ уверенно полагает — подрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могла организовать лишь Россия.

Подоляк резюмировал:

Такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов… А кто всем этим обладал на момент взрыва? Только Россия.

Ранее наш информационный портал писал о том, как прокуратура Польши отреагировала на запрос Берлина, касающийся ареста украинца по делу о «Северных потоках».