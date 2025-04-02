Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Офиса Генерального прокурора, в соответствии с вышеописанным фактом (согласно пункту 6 части 2 статьи 115 и части 1 статьи 263 «УК Украины») вынесено подозрение жителю Днепропетровской области.

По данным следственной группы, подозреваемый убил экс-заместителя мэра города Каменское, так как жертва, якобы, отказалась возвращать долг.

Также, с целью осуществления преступления, фигурант на протяжении нескольких месяцев следил за Плахотником, собирая детальную информацию относительно графика экс-заместителя мэра, для чего установил видеокамеры вблизи дома нардепа.

В частности, утром пятницы, подозреваемый у места жительства жертвы 10 раз выстрелил в потерпевшего, вследствие чего бывший чиновник скончался на месте инцидента. После совершенного, фигурант оперативно скрылся с места преступления.

На данный момент, правоохранители изъяли у убийцы оружие и боеприпасы, и продолжают следственные мероприятия.

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