О том, кто попал в этот интересный список так называемых «пассивных депутатов», а также у кого из них есть весьма уважительные причины для подобных проступков, пишет «НБН», ссылаясь на материал общественного движения «Честно».

Согласно подсчетам «Честно», самый большой процент среди нардепов-прогульщиков — у парламентских фракций: «За будущее», «Платформы за жизнь и мир» и «Восстановления Украины». Наименее всего пропускают голосования представители «Европейской солидарности», «Слуги народа» и «Доверия».

В первую тройку антирейтинга прогульщиков внесли: Федора Христенко (состоял в «ОПЗЖ», а теперь — внепартийный), Анжелику Лабунскую («Батькивщина»), а также одиозного представителя «батальона Монако», экс-избранника от «Партии регионов» и «ОПЗЖ», а сейчас — лидера «Восстановления Украины» Вадима Столара.

Впрочем, в такие списки прогульщиков не попали депутаты, защищающие Украину с оружием в руках, а также те, кто находится за рубежом, поскольку состоят в постоянных парламентских делегациях.

Стоит отметить, что в «Честно» сделали запрос в Верховную Раду, надеясь выяснить, кто из народных избранников, входящий в постоянные делегации, был в командировках с начала 2022-го года, и мог пропустить заседание, в аппарате Рады ответили – у них отсутствует такая информация, так как за минувший год множество командировок финансировались не госбюджетом, а из собственных средств депутатов.

Ранее мы писали, что на войне с РФ погиб бывший народный депутат ВРУ от «Европейской солидарности» Олег Барна.