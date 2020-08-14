Как заработать много денег в Украине: Зеленский поделился действующим способом (видео)

Президент Украины решил поделиться интересным способом по заработку денег во время общения с лучшими выпускниками. Он сообщил, что в Украине реально заработать и в пример привел достаточно молодую сферу, как ИТ-технологии, рассказав об их преимуществе на рынке труда.

Об этой информации сообщила команда Зеленского в «Телеграме», передает «НБН».

Отмечается, что в самом начале выпускник рассказал Зеленскому о проблеме зарплат в стране. По его словам, многие молодые люди хотят ехать за пределы страны в поисках лучшей жизни. Однако Владимир Зеленский сообщил на этот счет, что заработать можно и в Украине, притом не только в Киеве.

«Айтишники платят налог в размере 5%. Почему разные компании из Германии, Франции и Италии держат здесь, в Украине, свои офисы? Тут разумные дети и нищие налоги. Эта сфера была сформирована с мировым запросом. Мы ответили ей. Так что у нас есть зарубежные компании, которые как раз едут в Украину ради выгоды», — сообщил президент.

Таким образом украинский лидер призвал людей смотреть на новые сферы бизнеса, а также искать для себя возможности. Более того, учитывая вышеупомянутое, он сообщил, что бизнес, основанный на ИТ-технологиях очень действенный, и Правительство фактически способствует его росту.

Напомним, в «ДНР» пообещали Украине новые «котлы»: сепаратист Матюшин обратился к Киеву.