Так называемый «лейтенант Народной милиции ДНР» Александр Матюшин сообщил о том, что «республика» жестко отреагирует на наступление Киева. По его словам, это все закончится не только потерей территорий Украины, но еще и новыми «котлами» с жертвами, как это было в Дебальцево.

Об этой информации сообщило «Федеральное Агентство Новостей», передает «НБН».

«Есть разные прогнозы, но я могу видеть только укрепление позиций ВСУ перед зимним сезоном и скорыми выборами в местные советы. Армия, готовящаяся к наступательным операциям – она не занимается укреплением своих позиций, если не ожидает удара со стороны противника», — заявил в начале сепаратист.

После этого он начал говорить о том, что существует реальная угроза «Л/ДНР» со стороны Киева. Как он сообщил после, если Украина решится на активную войну против «республик», то это принесет ей только беды.

«Будут очередные котлы. Состоится приток добровольцев в армейские ряды «республик». Украина потеряет Донбасс окончательно», — подытожил террорист.

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