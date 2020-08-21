Шмыгаль рассказал, каким будет курс гривны к концу года

Украинский премьер-министр считает, что до конца 2020 года серьезных колебаний гривны по отношению к американскому доллару не будет.

Таким мнением Денис Шмыгаль поделился в интервью «Укринформу«, пишет «НБН«.

«Сегодня мы видим, что ситуация вполне стабильная. Я думаю, что курс сохранится в районе 27-28 гривен за доллар… Сомневаюсь, что в это году он поднимается выше 29 гривен за доллар».

Чиновник уверил, что понимает обеспокоенность украинцев по поводу возможного обесценивания гривны в ближайшие месяцы:

«Но хочу напомнить, что в апреле-мае мы пересмотрели Госбюджет, когда мы были в ожидании экономического кризиса».

Шмыгаля добавил, что тогда Кабмин «перестраховался» и внес в документ другие показатели курса гривны в соответствии с инфляцией.:

«Кому-то наш макропрогноз покажется лучшим, кому-то — худшим. Но в общем, ситуация у нас вполне хорошая. Курс регулируют на рынке и сегодня там ставят его на уровне 27 гривен/доллар и это абсолютно нормально».

Напомним, ранее мы писали о курс валют на 21 августа.