Пенсионеры из ОРДЛО могут рассчитывать на перерасчет пенсий: в ПФУ рассказали, как добиться повышения выплат
В Пенсионном фонде Украины отмечают, что пенсионеры временно оккупированных территорий могут рассчитывать на повышение и перерасчет пенсий.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «DonPress«.
Так, по словам главы Ольги Шаруновой, главы ПФУ в Луганской области, пенсионеры из «Л/ДНР» ложны пройти верификацию, если хотят, чтобы им пересчитали пенсии:
«Пенсионерам из ОРДЛО надо приезжать на подконтрольную территорию и прийти в отделение ПФУ или «Ощадбанк». С собой нужно иметь справку ВПЛ. Тогда, после верификации, можно добиться перерасчета и, соответственно, повышения пенсий».
Она добавила, что даже в период карантина данные учреждения работают стабильно и выплаты начисляются регулярно.
Шарунова также отметила, что жители Донецкой и Луганской области имеют более высокую пенсию, нежели жители других украинских областей:
«В этих регионах всегда были более высокие зарплаты, поэтому и пенсии у них выше».
Она напомнила, что перерасчет жителям ОРДЛО проводя ежегодно, 1 апреля.
Напомним, ранее мы писали, что в «ДНР» анонсировали повышение зарплат и пенсий.