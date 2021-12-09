Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.



Нацбанк наконец-то ответил на жалобы украинцев, по поводу дизайна монет в 1 и 2 гривны. Всё дело в том, что они очень похожи внешне и чтобы отличить их нужно внимательно присмотреться к нарисованной цифре. А это — настоящая проблема для пенсионеров и людей с плохим зрением. Многие украинцы также жалуются на то, что такие монеты вообще неудобны в использовании:



«Мы работаем над тем, чтобы появился новый дизайн монет, чтобы они стали удобными для людей. В первую очередь — для пенсионеров и слабовидящих».



При этом, уточнил Алексей Шабан, вводить монеты или купюры нового номинала НБУ не планирует ведь это станет очередным неудобством для украинцев, к тому же, это будет невыгодно в экономическом плане:



«Когда появляется разнообразие купюр, то надо что-то решать с этим. Потому что уже не понимаешь, какая из них настоящая, а какая нет».

Напомним, ранее мы писали, что НБУ вводит в обращение новые монеты.