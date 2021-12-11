Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Forbes, один из наиболее влиятельных людей в нашей стране, олигарх Ринат Ахметов терпит большие убытки в собственных бизнес-проектах. Это происходит на фоне нововведений в законодательство. Ведь в конце лета Кабмин поднял цены на перевозки груза по железной дороге, в начале осени парламент проголосовал за принятие закона об олигархах, а в ноябре месяце был принят ресурсный закон, предусматривающий повышение цены на добычу железной руды и выбросы углекислорода.

Помимо того, как отмечается в материале издания, между президентом и бизнесменом начался самый настоящий конфликт. Определенная часть инициатив властей уже внесла свои коррективы в прибыль бизнесмена, а точнее в его расходы. Однако это еще далеко не все. Ведь в будущем потери олигарха могут значительно возрасти.

Согласно данным журнала, Ахметову придется заплатить в 2022 году на 28 миллионов долларов больше налога от добычи железной руды. Также на 25 миллионов «зеленых» больше Ахметов заплатит в следующем году, оплачивая налог на вредные выбросы.

Еще дополнительно $158 миллионов бизнесмен может потерять из-за того, что в этом году его компания «ДТЭК» стала единственной в Украине, которая не получила возмещение от государства. Повышение тарифа на перевозку грузов по железной дороге вынудит олигарха заплатить на 72 миллиона долларов налога больше.

А если Ахметов таки попадет в список группы олигархов, которые СНБО обнародует весной 2022 года, то из-за этого пострадают его медиа-холдинги, в частности и «Медиа Группа Украина», стоимость которой оценивается от 500 до 700 миллионов долларов США.

Напомним, ранее политолог Золотарев озвучил, в каком положении уже ближайшей зимой может оказаться президент Зеленский.