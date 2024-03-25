Галущенко заявил, что войска Российской Федерации изменили тактику атак на нашу страну и начали наносить удары не только по отдельным регионам промышленности в Украине, но и по всей энергосистеме, информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Министр напомнил, что зимой в 2022 и 2023 годах путинские оккупационные силы обстреливали энергетические объекты, чтобы «заморозить» нашу страну и добиться полного блэкаута. Сейчас российские захватчики бьют по этой инфраструктуре, чтобы оказать негативное влияние на украинскую промышленность и экономику.

По словам главы ведомства, наша страна начала экспортировать электроэнергию на территорию Евросоюза, чтобы помочь государствам-членам организации спасаться от РФ.

Ранее в Институте изучения войны объяснили возвращение государства-террориста к обстрелам украинской энергетической системы.