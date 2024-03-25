Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что самолеты путинских оккупационных сил в пятницу, 22 марта, сбросили на территорию Белгородской области два снаряда ФАБ-250, информирует «НБН».

Сообщается, что в приграничном регионе одна авиационная бомба российских захватчиков приземлилась вблизи села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день вторую бомбу обнаружили в районе села Казинка этого же округа.

Оба инцидента обошлись без пострадавших. Местные власти не стали эвакуировать жителей, боеприпасы изъяли.

Журналисты отметили, что за последнюю неделю авиация страны-агрессора сбросила 6 фугасных бомб в Белгородской области.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему российские боевые самолеты часто «теряют» ракеты и бомбы на территории государства-террориста.