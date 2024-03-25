в РосАналитик, комментируя атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы на территории государства-террориста, заявил, что обстрелы этих предприятий оказывают сильное влияние на экономику Российской Федерации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание OBOZ.UA.

По словам Коваленко, в окружении кремлевского диктатора Владимира Путина понимают последствия ударов по «нефтедолларам», однако не будут признавать их, так как это позор для Москвы.

Эксперт заверил, что россияне продолжат говорить, что они сбили «сто тысяч пятьсот» дронов, а пожары на нефтеперерабатывающих предприятиях объяснять падениями обломков, несмотря на то, что уже получили поражение в этом вопросе.

Напомним, на прошлой неделе британское издание Financial Times заявило, что США призвали СБУ и ГУР МОУ прекратить обстрелы российских НПЗ. В Офисе президента Украины прокомментировали материал журналистов.