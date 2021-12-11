В этом году украинцам придется заплатить на треть больше за новогодний стол, чем в прошлом году. Цены на продовольствие выросли из-за двух факторов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на телеканал «Перший діловий».

На новогодние блюда украинцы потратят больше денег из-за роста цен на продукты питания. При этом больше средств на продовольствие будут тратить и в других странах, где также прибавят в цене продовольственные товары в супермаркетах.

Кроме того, ажиотаж перед праздниками может стать причиной роста стоимости продуктов, соответствующую ситуацию эксперты наблюдают в Украине каждый год.

Напомним, что ранее в украинском парламенте выступили с инициативой «заморозить» цены на основные «социальные» продукты. Соответствующий законопроект будет регулировать торговую наценку для продавцов.

Как сообщалось, украинцы будут платить за одноразовые пакеты магазинах, Кабинет министров уже озвучил рекомендованные цены на привычный полиэтилен.