Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинские новости», эксперт «Украинского клуба аграрного бизнеса» Литвин Светлана рассказала, насколько к новогодним праздникам подорожают мандарины.

Согласно словам аналитика, этот вид цитрусовых поднимется в цене на тридцать процентов. Другими словами, до 50 гривен за один килограмм.

В своем комментарии изданию сегодня, тринадцатого декабря, Светлана Литвин отметила:

«Конечно же, главным символом наступающих праздников являются мандарины. Если мы посмотрим на минувшие годы, то можно сделать вывод, что эти цитрусовые могут подорожать на тридцать процентов в сравнении с ценой в начале декабря. Основной причиной тому является повышенный потребительский спрос. Таким образом, можно ожидать, что уже ближе к праздникам мы будем покупать мандарины по цене около пятидесяти гривен за один килограмм. И это будет средняя их цена».

Кроме того, Светлана Литвин подчеркнула, что цены на иные цитрусовые наоборот будут снижаться. Причиной также является именно то, что украинцы, в большинстве, будут желать купить именно мандарины. Цена же на апельсины, прогнозирует эксперт, будет снижена приблизительно на восемь процентов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине массово закрываются фермы, где выращивают улиток.