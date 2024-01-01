В аналитическом материале ISW отмечается, что диктатор использовал свое обращение к россиянам в новогоднюю ночь для конкретизации идеологических приоритетов РФ на 2024 год, информирует «НБН».

Эксперты напомнили, что год назад глава государства-террориста обращался к гражданам в окружении военнослужащих и открыто говорил о целях так называемой «спецоперации».

В своей речи вчера, 31 декабря, Путин опустил какие-либо упоминания о войне против соседней страны, просто поблагодарив оккупантов, которые якобы борются за «правду и справедливость». Кроме того, за спиной президента-агрессора был Кремль.

Глава РФ в своем выступлении сосредоточился на подчеркивании национального единства. Диктатор сообщил, что 2024 год будет «Годом семьи». Военный преступник отметил, что, российская семья – «костяк многонационального народа РФ», а сама страна-агрессор – «одна большая семья».

В ISW считают, что глава Кремля стремится восстановить концепцию «русского мира» как основу внутренней и внешней политики РФ. В новогоднем обращении российский лидер назвал «столпы» этого «мира» — семьи и многонационализм общества государства-террориста.

Ранее росСМИ рассказали о подарке главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который напугал Путина.