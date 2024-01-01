Навальный в новогоднем обращении отметил, что уже третий год подряд он появляется на фотографии с семьей благодаря фотошопу и признался, что очень скучает по своим близким людям. Также политик пожелал своим сторонникам продолжать быть хорошими, честными людьми и становиться лучше в 2024 году, информирует «НБН».

Эксперт рынка труда Сергей Марченко в блоге издания OBOZ.UA проанализировал праздничное послание российского оппозиционера, объяснив, почему он не вспомнил о преступлениях РФ против соседней страны.

Аналитик напомнил, что в первую очередь Навальный является политиком и ему нужно получить благосклонность своих избирателей. Марченко объяснил, что, если оппозиционер не осуждает вторжение РФ в Украину, это означает, что война нравится его электорату и он не может пойти против него.

По словам эксперта, избиратели Навального – не жители российской глубинки, а лучшие люди страны – общественные активисты, IT-специалисты, культурные и образованные граждане.

И этот электорат, по большей мере, не готов осудить вторжение РФ в Украину. Аналитик отметил, что эти люди вроде и не очень воинственные, однако им нравится, что «империя» увеличивает свою территорию за счет регионов нашего государства.

Марченко констатировал, что по этой причине оппозиционный политик молчит о войне как рыба, поскольку эта тема ему не ко времени.

Не стал заострять внимание на так называемой «СВО» в своем новогоднем обращении и глава Кремля Владимир Путин. В ISW проанализировали выступление диктатора.