Шейтельман напомнил, что в прошлом году в новогодней речи глава Кремля почти десять минут словно что-то объяснял гражданам, ставил какие-то задачи и т.п. В то же время последнее обращение Путина было невнятным и банальным.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Аналитик предполагает, что текст новогоднего обращения президента-агрессора – результат компромисса между разными силами в Кремле или окружении диктатора, часть из которых хочет, чтобы глава государства все время говорил о войне, а другая – чтобы Путин молчал о ней.

Политтехнолог отметил, что через два часа, после того, как было обнародовано новогоднее выступление Путина, появилась праздничная речь заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Эксперт обратил внимание на то, что в отличие от диктатора, экс-глава России говорил и о так называемой «СВО», и о неких геополитических интересах страны-агрессора. Шейтельман считает, что в Кремле, скорее всего, кто-то понял, что этих тем не хватало в речи Путина и решил выпустить обращение его соратника.

Ранее новогоднюю речь Путина проанализировали аналитики ISW.