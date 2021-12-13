Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью Анналены Бербок для телеканала ZDF.



По словам немецкой чиновницы, Россия должна отвечать нормам Европейского союза:



«Компания, которая добывает или занимается поставкой газа, не должна его транспортировать. Оператор проекта «Северный поток-2» зарегистрирован в Швейцарии, но полностью находится в собственности «Газпрома». И если монополист не изменит свой правой статус оператора, то им придётся делиться транспортными мощностями с третьими лицами… Или выплачивать штрафы. А это очень сильно скажется на окупаемости газопровода».



Стоит отметить, что окончательно решение по запуску трубопровода стоит за Европейской комиссией. По законам ЕС, к участку газопровода, находящегося в немецких водах, должны допустить других операторов, помимо «Газпрома». Кроме этого, как указала госпожа Бербок, владельцем и трубопровода, и газа, не может быть одна и та же компания.



Пока эти требования не будут выполнены, «Северный поток-2» вряд ли начнет свою работу.

Напомним, ранеемы писали, что в Европарламенте анонсировали конец «Северному потоку – 2».