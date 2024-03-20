О том, какими еще правилами «Международного олимпийского комитета» (МОК) особенно яро недоволен личный секретарь кремлевского тирана Владимира Путина, Дмитрий Песков, пишет «НБН», ссылаясь на материал российского пропагандистского агентства «РИА-Новости».

По словам Пескова, введение вышеописанных ограничений для российских и белорусских спортсменов на «Олимпийских играх-2024» является разрушением идеи «олимпизма» и ущемлением интересов участников.

Впрочем, секретарь Путина указал на еще один «раздражитель» — МОК совершенно не красят и призывы к бойкотированию международным сообществом российского аналога «Олимпиады», — «Игр дружбы».

Чиновник намекнул, что такие меры, предусмотренные для государства-террориста, якобы запугивают спортсменов, тем самым подрывая, по его мнению, авторитетную позицию МОК.

Ранее мы писали о том, как российский паралимпийский экс-чемпион жаловался на решение МПК об ограничениях для РФ и РБ.