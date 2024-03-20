О том, что РФ вынужденно скорректировала подход к своей военной доктрине, уделив большое внимание мерам маскировки, с целью повышения живучести армии из-за немалых потерь, понесенных как Черноморским флотом, так и Воздушно-космическими войсками, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, вследствие неспособности к эффективному применению маскировки, РФ столкнулась с одной из ключевых оперативных неудач не только на ранних этапах войны с Украиной.

В частности, на данном этапе войны, персонал российских авиабаз старается максимально прикрыть реальное местоположение авиации, размещая макеты самолетов или помещая автошины на ее крыльях. Кроме того, на девяти российских военных аэродромах присутствуют и раскрашенные силуэты планеров.

Также, корабли ЧФ РФ перекрашиваются в черные цвета (уделяется внимание носовой/кормовой части), что, исходя из задумки оккупантов, должно сделать плавсредства визуально меньшими и не такими привлекательными целями, однако почти никогда не срабатывает.

Ранее мы писали о том, что британская разведка называла ключевые факторы, из-за которых РФ сократила мировой экспорт оружия.