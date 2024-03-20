О том, что агрессивные действия государства-террориста болезненно ударили фактически по всем сферам отечественной экономики, однако особенно тяжкий ущерб фиксируется в металлургической отрасли Украины, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Министерства экономики Тараса Качки, прозвучавшее в материале, размещенном в официальном Telegram-канале «ТСН».

По словам Качки, поскольку Мариуполь (Донецкая область) являлся сердцем украинской металлургии, и здесь располагались два крупнейших предприятия с морпортами, «Азовсталь» и «Завод Ильича» (обеспечивали своей продукцией множество стран мира, — от Египта до Уругвая), оккупация этого города Россией стала серьезнейшим ударом по экономике Украины.

Кроме того, следует отдельно отметить — ущерб, нанесенный гражданским объектам в Донецкой области, без учета предприятий и заводов, уже в феврале составил около 38,7 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко рассказывал, с какой целью РФ перебросила в Мариуполь десятки экипажей полиции.