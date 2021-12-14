Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «ДонПресс», подконтрольные российско-оккупационным силам паблики ОРДО сообщают, что начиная с 2022 года на территории временно оккупированных районов Донецкой области изменятся тарифы на ЖКХ-услуги. Причем повышение коснется буквально всех коммунальных услуг.

Таким образом, рост тарифов на «голубое топливо» для населения с 2022 года ожидается на уровне пятнадцати процентов. А на электричество – на 30 процентов.

Также паблики ОРДО отмечают, что рост тарифов на газ связан с тем, что действующий поставщик газа – государство-оккупант Российская Федерация повышает стоимость «голубого топлива» для самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» на пятнадцать процентов. Помимо того, стоимость топлива может быть повышена из-за поднятия заработных плат на 22 процента. Также на это может влиять инфляция и повышение стоимости транспортировки газа по магистральным газопроводам.

Стоит отметить, что в пабликах ОРДО также появились данные о том, что после того, как тарифы будут подняты, с февраля следующего года население многоквартирных домов, а также общежитий в ОРДО должно будет платить за газ, который используется для приготовления пищи, а также подогрева воды сумму в 2 тысячи 903 рубля и 52 копейки за одну тысячу метров кубических для тех, у кого есть счетчики и 3 тысячи 458 рублей и 57 копеек для тех, у кого их нет.

В случае если объем потребляемого «голубого топлива» не будет превышать 2500 метров кубических за двенадцать месяцев, то тариф будет на уровне 2 тысяч и 903 рублей для домохозяйств со счетчиками, и 3 тысячи 189 рублей и 18 копеек для таких, где счетчиков нет.

Если за год объем использованного газа не будет превышать 6 тысяч метров кубических, то тариф будет на уровне 4 тысяч 752 рублей и 38 копеек для тех, у кого есть счетчики, и 5 тысяч 220 рублей и 54 копейки для тех, у кого их нет.

Напоследок паблики отмечают, что такого рода рост будет синхронизировать с ростом стоимости других услуг ЖКХ, а также повышения заработных плат и пенсий.

Тарифы на ЖКХ-услуги в ОРДО

Напомним, ранее мы уже писали о повышении окладов на территории ОРДО.