Корреспондент американского издания The New York Times Дэвид Сенгер напомнил, что во время первого срока республиканец обещал, что «Америка будет превыше всего», однако его сторонники, противники и бывшие работники отмечают, что Трамп вел хаотичную внешнюю политику, пишет «НБН».

По словам журналиста, все, что говорит бывший глава Белого дома во время нынешней президентской кампании свидетельствует о том, что в случае переизбрания он будет вести такую же политику. Сенгер отмечает, что оппонент Камалы Харрис считает своим главным оружием непредсказуемость.

Эксперты по вопросам внешней политики считают, что на следующей неделе гражданам США придется сделать выбор между изоляционизмом Трампа и подходом Джо Байдена, направленного на развитие альянсов.

Корреспондент NYT пишет, что, если Харрис не получит президентское кресло, эпоха, когда Америка была надежным гарантом безопасности Запада, закончится, а переизбрание республиканца – возвращение эпохи внешнеполитических указов, которые не связаны с какими-то политическими процессами, в момент максимальной опасности на международной арене.

Отметим, как сообщило издание Politexpert, 45-й президент США подал иск против избирательной комиссии штата Пенсильвания.

Ранее СМИ узнали, почему некоторые чиновники из ЕС ждут возвращения Трампа в Белый дом.