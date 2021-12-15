Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Экс-премьер Владимир Гройсман подчеркнул, что за последнее время в Украине значительно подорожали продукты питания. Некоторые продукты подорожали на 30-40%, а некоторые и на 60%.

Политик считает, что в Украине должна быть минимальная зарплата в размере 8 тыс. гривен.

«У нас продовольственная инфляция на продукты питания… Цены подскочили на 30-40%, на 60%. Нам не решить эту проблему маленькими движениями. Мы должны понимать, что размер минимальной зарплаты в стране должен составлять 8 тыс. гривен», — сказал бывший глава Кабмина.

Гройсман добавил, что власть должна была предложить решения, как это сделать.

«В новом бюджете этого нет», — сказал Гройсман.

Кроме того, экс-премьер сказал, что сегодня тяжело приходится представителям малого бизнеса.

«Микробизнес сегодня страдает, повышаются налоги. Должны быть программы поддержки этих предпринимателей, но об этом тоже никто не думает», — заявил политик.

Напомним, с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тыс. гривен. Следующее повышение минималки запланировано с 1 октября 2022 года. Предусмотрено, что с 1 октября следующего года минимальная зарплата вырастет на 200 гривен и составит 6700 гривен.

Стоить отметить, что суммы указаны без вычетов на налоги.

Ранее мы сообщали, что Гройсман предложил платить украинцам за вакцинацию от коронавируса.