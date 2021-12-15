Об этой информации сообщили «Аргументы и Факты», передает «НБН».

Отмечается, что, по ее словам, Украина впервые с 1991 года достигла нового антирекорда в экономических показателях. Она сообщила, что теперь Украина заняла последнее место на территории Европейского континента по валовому внутреннему продукту на душу населения.

«Фактически это означает, что Молдавия впереди нас по ВВП на душу населения. Причиной такой инфляции является энергетический кризис. Еще и зарплаты, социальные выплаты, а также пенсии никто не индексирует», — сказала она.

Таким образом, если Тимошенко права, то в следующем году внутренний кризис будет бить по каждому человеку из-за низких показателей ВВП. Что примечательно, экономисты тоже говорят о тяжелом следующем годе.

Напомним, соцопрос показал, кто станет следующим президентом Украины: люди избрали неожиданного кандидата.