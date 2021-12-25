Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Минсоцполитики, в 2022-м власть намерена провести двенадцать этапов повышения пенсионных выплат. К примеру, в октябре месяце пенсионные выплаты для граждан Украины, возраст которых превышает 70 лет, станут большими на 83 процента, нежели в этом же периоде 2020-го.

К концу 2022-го средняя пенсия вырастет до 4533 гривен. Таким образом, она станет на пятнадцать процентов больше фактического прожиточного минимума. А если сравнивать ее с началом 2020-го, то она увеличится практически в два раза.

Минимальные пенсионные выплаты для украинцев, старше 70 лет, у которых имеется полный страховой стаж, достигнет трех тысяч гривен. Следовательно, если сравнивать эту выплату с показателем 2020-го то она увеличится на 83 процента.

Отмечается, что прибавка к пенсии для украинцев, которые получили инвалидность в результате аварии на ЧАЭС, будет с января месяца 2022 года. В марте месяце будет проведена индексация пенсий. В апреле будет осуществлен перерасчет пенсионных выплат для пенсионеров, которые работают. А в июле, октябре, а также декабре запланировано увеличение пенсий, связанное с ростом прожиточного минимума, а также минимальной заработной платы. В октябре 2022-го будет внедрено введение доплат для наших соотечественников-пенсионеров, которые старше семидесяти лет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОПУ предупредили о повышении тарифов на коммунальные услуги.