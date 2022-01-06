Об этой информации сообщил Riafan.ru, передает «НБН».

Логозяк было отмечено, что внутренний государственный долг весь 2021 год стремительным темпом «догонял» внешний. С её слов, на сегодняшний день Украина уже задолжала сорок и пятьдесят пять миллиардов долларов соответственно. И спустя месяц, прогнозирует эксперт, эти цифры сравняются. Этому послужит массовая неуплата населения счетов за услуги ЖКХ.

Как отметила Логозяк, негативные для экономики процессы можно было бы приостановить, если бы украинская власть вернулась к государственному регулированию цен на энергоресурсы. Но они приняли решение отпустить рост тарифов в свободный полёт, таким образом, обеспечивая прибылью парочку олигархов.

Так же эксперт утверждает, что в марте стоит ждать повышение цены на электроэнергию для населения, как минимум в 3 раза. Увеличение стоимости не обойдёт и газ, которая может подскочить и в 10 и 20 раз. И конечно, такие тарифы не будут оплачивать украинские граждане. Что приведёт к превышению государственного долга критичной отметки в 3 триллиона гривен всего за несколько месяцев. И экономика Украины просто не выдержит и рухнет, а власти придётся объявить дефолт.

По словам Логозяк, этого коллапса можно ждать уже в начале апреля 2022 года. Но Кабинетом министров, скорее всего, будет объявлен дефолт в конце марта. Государству просто нечем будет обеспечивать внешние и внутренние обязательства, поэтому украинская власть будет вынуждена идти на крайние меры.



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