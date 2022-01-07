Как пишет «НБН» со ссылкой на «Апостроф», заработную плату в Украине намерены поднять сотрудникам полиции. В парламенте нашей страны уже зарегистрирован соответствующий проект закона.

Говорится о проекте закона относительно внесения изменений в статью 94 ЗУ «О Нацполиции» по пересмотру размера заработной платы для сотрудников полиции.

В украинский парламент проект закона был внесен шестого января текущего года. Теперь же, согласно документу, должностной оклад работников полиции должен достигать не менее десяти размеров прожиточного минимума, который установлен по состоянию на первое января текущего календарного года.

В проекте закона отмечается, что теперь сотрудникам полиции должны выплачиваться ежемесячно надбавки за выслугу лет в зависимости от того, сколько лет человек прослужил в полиции.

Правительство должно утверждать порядок выплаты каждый месяц надбавки за выслугу лет для сотрудников полиции.

И, если проект закона таки будет принят, то минимальная заработная плата сотрудника полиции будет достигать 23 тысяч и 930 гривен.